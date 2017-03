Eiskunstlauf-WM: Frank verpasst Kür deutlich

Kerstin Frank hat am Mittwoch zum Auftakt der Eiskunstlauf-WM in Helsinki die Kür klar verpasst. Die 28-Jährige belegte im Kurzprogramm der Damen unter 37 Konkurrentinnen Rang 31. Mit 50,54 Punkten blieb sie 1,81 Zähler unter ihrer persönlichen Bestleistung. Für den Aufstieg bzw. die Top 24 wären 54,83 Punkte nötig gewesen. Beste war Titelverteidigerin Jewgenija Medwedewa (RUS).

Frank verpasste damit auch die erste Chance, einen Olympia-Quotenplatz zu lösen. Die zweite und letzte Chance gibt es im September bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf.

Ergebnisse Eiskunstlauf-WM - Kurzprogramm Damen (Top 24 am Freitag/17.00 Uhr MESZ in der Kür): 1. Jewgenia Medwedewa (RUS) 79,01 Punkte - 2. Kaetlyn Osmond (CAN) 75,98 - 3. Gabrielle Daleman (CAN) 72,19. Weiter: 31. Kerstin Frank (AUT) 50,54

(APA)