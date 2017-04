Golf: Wiesberger in Houston weiter in Top-Ten-Reichweite

Bernd Wiesberger liegt vor dem Schlusstag des PGA-Turniers in Houston an der geteilten 26. Stelle. Auf der vorletzten Runde spielte der Burgenländer am Samstag eine 72er-Par-Runde und behielt damit seine Position bei. Mit insgesamt 213 Schlägen fehlen ihm drei auf die Top Ten. Spitzenreiter Kang Sung-hoon aus Südkorea hat bisher 14 Strokes weniger auf dem Konto und hält bei 17 unter Par.

(APA)