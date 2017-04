Marathon: Wird in Monza die Zwei-Stunden-Marke geknackt?

Das vom Sportartikelkonzern Nike betriebene Projekt "Breaking2" zum Durchbrechen der Zweistunden-Schallmauer im Marathon soll am ersten Mai-Wochenende stattfinden. Das teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Der Rekordversuch der drei ostafrikanischen Topläufer Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa und Zersenay Tadese über die 42,195 km wird auf dem Formel-1-Kurs von Monza stattfinden und live im Internet übertragen. Publikum soll es keines geben. Der Marathon-Weltrekord des Kenianers Denis Kimetto vom September 2014 in Berlin steht bei 2:02:57 Stunden.

Das von Nike auch zu PR-Zwecken betriebene Projekt wird in der Leichtathletik-Szene und auch von Wissenschaftern mit Argusaugen beobachtet. Unter anderem deshalb, weil man medizinische und technischen Möglichkeiten voll ausreizen will. Falls auf dem 2,4-km-Rundkurs wie angedacht Tempomacher einwechselt werden sollen, würde ein möglicher Weltrekord ohnehin nicht anerkannt werden.

