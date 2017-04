Ex-NFL-Profi Hernandez beging im Gefängnis Selbstmord

Der frühere NFL-Star Aaron Hernandez, der 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden war, hat sich in der Nacht auf Mittwoch in seiner Gefängniszelle mit einem am Fenster befestigten Leintuch erhängt. Dies gab die Leitung der Haftanstalt Souza Baranowski Correctional Center in Shirley/Massachusetts am Mittwochvormittag bekannt.

Erst am vergangenen Freitag war Hernandez in einem zweiten Mordfall von einem Geschworenengericht in Boston freigesprochen worden. Der Richter verurteilte den ehemaligen Tight End der New England Patriots (2010 bis 2012) lediglich wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 27-Jährigen vorgeworfen, 2012 in einem Nachtclub in Boston zwei Männer erschossen zu haben, weil einer der beiden ihn angerempelt und er daraufhin sein Getränk verschüttet hatte. Der Ex-Football-Profi bestritt die Tat.

