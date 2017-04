Vojta und Mayr Meistertitel über 10 km

Für den Niederösterreicher Vojta war es sein zweiter Titel über diese Distanz nach 2015, für die Oberösterreicherin Mayr schon ihr fünfter.

Vojta setzte sich bei kalten, regnerischen Bedingungen in 29:56 Minuten 35 Sekunden vor dem Wiener Stephan Listabarth durch. Mayr kam wetterbedingt nicht an ihre erhoffte Topzeit heran, die 37-Jährige siegte in 35:59 Minuten. Silber ging in 36:47 an die erst 19-jährige Niederösterreicherin Lena Millonig.

(APA)