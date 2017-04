NBA: Pöltl geht mit Toronto im Play-off in Führung

Die Toronto Raptors sind in der "best of seven"-Serie der ersten Play-off-Runde in der NBA erstmals in Führung gegangen. Sie bezwangen die Milwaukee Bucks in der Nacht auf Dienstag (MESZ) vor eigenem Publikum 118:93 und stellten damit auf 3:2. Für den Wiener Jakob Pöltl gab es einen Kurzeinsatz im Finish der Partie. Bereits eine Runde weiter ist Titelanwärter Golden State Warriors.

Die Raptors waren von Beginn an das dominierende Team im Air Canada Centre. Vor ausverkauftem Haus spielte vor allem Norman Powell groß auf. Der Guard war mit 25 Zählern (u.a. 4/4 Dreipunkter) der Topscorer der Heimischen, bei denen auch fünf weitere Spieler zweistellig scorten. Die Bucks wurden einmal mehr von Giannis Antetokounmpo (30) angeführt.

Pöltl: "Mit Rücken zur Wand spielen wir besser"

Bei den Kanadiern wurde Pöltl 1:55 Minuten vor dem Ende gebracht. Der Rookie-Center verbuchte seinen vierten Play-off-Einsatz. "Wir mussten nur den richtigen Pass finden und die Würfe reinhauen", sagte der 21-Jährige nach dem Spiel. Der Heimvorteil habe sicher noch einmal einen Unterschied gemacht. "Uns war einfach klar, dass wir heute alles auf dem Feld lassen mussten", so Pöltl. "Ich habe immer gesagt, dass wir mit dem Rücken zur Wand besser spielen", stellte Coach Dwane Casey fest.

Das möglicherweise entscheidende Spiel sechs in der Serie steigt in der Nacht auf Freitag in Milwaukee. Dann müssten es die Raptors "Antetokounmpo wieder etwas schwerer machen. Heute hatte er zu viele Layups und Dunks", meinte Pöltl.

Die Golden State Warriors wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 128:103 auch das vierte Spiel gegen die Portland Trail Blazers. Stephen Curry stach mit 37 Punkten, sieben Rebounds und acht Assists heraus. Kevin Durant war nach zwei Spielen Verletzungspause wieder zurück und verbuchte zehn Zähler. Die Atlanta Hawks feierten mit 111:101 den zweiten Sieg hintereinander gegen die Washington Wizards und glichen in der Serie auf 2:2 aus.

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag - Auftaktrunde ("best of seven"), viertes bzw. fünftes Spiel:

Eastern Conference: Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) - Milwaukee Bucks 118:93 - Stand in der Serie: 3:2, Atlanta Hawks - Washington Wizards 111:101 - Stand: 2:2

Western Conference: Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 103:128 - Endstand: 0:4

(APA)