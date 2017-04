Golf: Wiesberger startet in China mit drei unter Par

Den Schwung vom Turniersieg in Shenzhen hat sich Bernd Wiesberger auf der zweiten Station in China bewahrt. Der Burgenländer eröffnete das mit 2,7 Millionen Euro dotierte Turnier in Peking mit einer 69er-Runde (drei unter Par) und liegt damit an geteilter zwölfter Stelle.

Auf Spitzenreiter Alexander Levy (63) fehlen Wiesberger sechs Schläge, der Franzose führt einen Schlag vor dem Spanier Pablo Larrazabal.

(red)