NHL: Auftaktniederlage für Grabner im Conference-Halbfinale

Österreichs Eishockey-Stürmer Michael Grabner hat mit den New York Rangers das erste Spiel der "best of seven"-Serie im Conference-Halbfinale der NHL bei den Ottawa Senators mit 1:2 (0:0,1:1,0:1) verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte Erik Karlsson in der 56. Minute. Zuvor trafen Ryan McDonagh (28.) für die Rangers, Ryan Dzingel (39.) sorgte für den 1:1-Ausgleich.

(APA)