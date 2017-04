Golf: Wiesberger rückt in China in die Top Ten vor

Bernd Wiesberger spielt in China weiter in Topform. Der Burgenländer machte am zweiten Tag des mit 2,7 Millionen Euro dotierten Turniers in Peking mit einer 68er-Runde (vier unter Par) fünf Ränge gut und liegt mit einem Gesamtscore von 137 Schlägen (sieben unter Par) auf dem geteilten siebenten Platz. Auf den Führenden Pablo Larrazabal (ESP/130) fehlen ihm sieben Schläge.

(red)