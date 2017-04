Ueli Steck ist am Mount Everest in den Tod gestürzt

Der Berner Extrembergsteiger Ueli Steck ist Sonntagfrüh beim Mount Everest in den Tod gestürzt. Der 40-Jährige befand sich auf einer Vorbereitungstour zur Akklimatisierung, als er abstürzte.

Steck sei allein unterwegs gewesen, als er zwischen Camp I und Camp II am Fuß des Everests 1000 Meter in die Tiefe gestürzt sei, sagte Mingma Sherpa von "The Seven Summits Trecks". Die Firma hatte die jüngste Expedition des 40-Jährigen mitorganisiert.

Steck sei gegen 10 Uhr am Sonntag verunglückt, hieß es weiter. Seine Leiche werde in den nächsten Stunden in die Hauptstadt Kathmandu gebracht.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte auch einen Vertreter des nepalesischen Tourismusdepartementes, der Stecks Tod bestätigt.

Der Schweizer war am Mount Everest, um einen neuen Rekord aufzustellen. Er wollte den Berg über die West Ridge/Honrbein Couloir Route innerhalb von zwei Tagen und ohne Sauerstoffflaschen bezwingen.

