Handball: Österreich schrammt knapp an Sensation vorbei

15 Minuten vor Schluss hatte die ÖHB-Auswahl noch mit fünf Toren Vorsprung geführt. Den letzten Angriff der Österreicher beendeten die Schiedsrichter mit einer umstrittenen Entscheidung auf Offensivfoul. Die Chance zur Revanche bietet sich bereits am Samstag (20.00 Uhr) mit dem Rückspiel in Leon.

In der EM-Quali-Gruppe 3 hält das Team von Patrekur Johannesson nach drei Spielen bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Die Entscheidung um die EM-Teilnahme fällt im Juni in den Spielen in Finnland und gegen Bosnien-Herzegowina.

(APA)