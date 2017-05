Experiment nur knapp gescheitert: Kipchoge läuft Marathon in 2:00,24 Stunden

42,195 Kilometer unter zwei Stunden? Es war der Angriff auf eine der spektakulärsten Grenzen im Sport überhaupt. Um 5:45 Uhr gingen auf der Formel-1-Rennstrecke in Monza die drei ostafrikanischen Topläufer Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa und Zersenay Tadese ins Rennen, um im Zuge des vom Sportartikelkonzern Nike betriebenen Projekts "Breaking2" die Marathon-Schallmauer zu durchbrechen.

Nach 15 Kilometern lag das Trio noch auf Kurs unter zwei Stunden - rund zehn Sekunden unter zwei Stunden. Bei Kilometer 18 musste dann Lelisa Desisa als Erster abreißen lassen. Er fiel deutlich hinter Kipchoge und Tadese zurück.

The gap between Desisa and the pack #Breaking2 pic.twitter.com/EJ1ysa95iV

Nach 20 Kilometern (56:49) befand sich Kipchoge sieben Sekunden unter der Zwei-Stunden-Marke. Tadese hatte bereits Probleme, das Tempo zu halten. Nach einer Stunde musste auch er dem Tempo Tribut zollen und sich zurückfallen lassen.

Nach 30 Kilometern lag Kipchoge mit einer Zeit von 1:25,20 immer noch gut im Rennen - punktgenau auf Zwei-Stunden-Kurs. Bei Kilometer überrundete Kipchoge, der Olympiasieger von 2016 in Rio, den zurückgefallenen Desisa. Kipchoge lag zu diesem Zeitpunkt mit einer Zeit von 1:39,37 erstmals sechs Sekunden über der angestreben Zwei-Stunden-Marke.

Als Kipchoge 2,4 Kilometer vor dem Ziel in seine letzte Runde ging, lag er 19 Sekunden über der Schallmauer. Dennoch sah er beim Laufen immer noch lächelnd aus. Letztlich lief er mit einer Zeit von 2:00,24 Stunden über die Ziellinie - er war damit so schnell wie kein Mensch vor ihm.

Eliud Kipchoge runs fastest marathon in history (2 hours, 24 seconds)



Will not count as world record due to pacing & hydration.#Breaking2 pic.twitter.com/b54yAYbgqO