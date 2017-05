Radsport: Pöstlberger gewinnt Giro-Auftaktetappe

Der 100. Giro d'Italia hat gleich zum Auftakt eine rot-weiß-rote Sensation gebracht: Lukas Pöstlberger triumphierte auf der ersten Etappe von Alghero nach Olbia (206 km) und sorgte damit für den ersten Tagessieg eines Österreichers in der Geschichte der Italien-Rundfahrt. Als Belohnung durfte der 25-Jährige aus Vöcklabruck auch als erster heimischer Profi das Rosa Trikot des Gesamtführenden überstreifen.

Wie hoch Pöstlbergers Erfolg einzuschätzen ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher: Erst zwei Österreichern war zuvor Tagessiege bei einer Grand Tour gelungen. Der legendäre Max Bulla gewann 1931 in Frankreich drei Etappen und trug zwischenzeitlich auch das Gelbe Trikot, Georg Totschnig war 2005 bei der Bergankunft in Ax-3-Domaines erfolgreich.

Vor der „Grande Partenza“ wurde mit einer Schweigeminute des bei einem Trainingsunfall verunglückten Michele Scarponi gedacht. Auf der Strecke setzte sich dann rasch eine Ausreißergruppe ab, erst kurz vor dem Ziel schloss das Peloton auf. Während sich die Stars noch dabei waren sich in Position zu bringen, lancierte Pöstlberger 1,4 Kilometer vor Ende die entscheidende Attacke – beinahe gemütlich rollte er über die Ziellinie und konnte seinen Triumph vor den Sprintgrößen Caleb Ewan (AUS) und André Greipel (GER) somit in vollen Zügen auskosten.

Für das deutsche Bora-Team, das von Pöstlbergers Landsmann Patrick Konrad als Kapitän angeführt wird, war es somit ein perfekter Start. Neben der Gesamtführung stellt der Rennstall mit Cesare Benedetti auch den ersten Spitzenreiter der Bergwertung. Am Samstag (ab 16 Uhr, live Eurosport) wartet ein deutlich hügeligeres Teilstück nach Tortoli.

Lukas Pöstlberger im Rosa Trikot – APA/AFP/LUK BENIES

(red)