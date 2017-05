Golf: Wiesberger spielt starken Moving Day

Bernd Wiesberger hat am dritten Tag des "Players Championship" in Ponte Vedra Beach seine bisher beste Runde gespielt. Der Burgenländer schaffte am Samstag bei dem mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Bewerb eine 68er-Runde und blieb damit vier unter Par. Wiesberger gelangen bei einem Bogey gleich vier Birdies.

Der 31-jährige war nach Runden von 75 und 71 Schlägen als 66. in den dritten Tage gegangen und wird sich mit der starken Leistung wohl deutlich verbessern. Die Platzierung war noch offen, da die Top-Spieler noch im Einsatz waren.

(APA)