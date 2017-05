Deutschland holt letzten Viertelfinalplatz bei Eishockey-WM

Gastgeber Deutschland hat sich bei der Eishockey-WM in Köln und Paris das letzte Ticket für das Viertelfinale gesichert. Die Deutschen bezwangen im entscheidenden letzten Spiel Lettland mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Frederik Tiffels erzielte den entscheidenden Treffer der Deutschen, die sich nach 2:0-Führung erst 32,8 Sekunden vor Schluss durch einen Treffer von Felix Schütz zum 3:3 in die Verlängerung gerettet hatten.

Damit lauten die Viertelfinal-Begegnungen am Donnerstag Schweiz gegen Schweden und Russland gegen Tschechien in Paris sowie Kanada gegen Deutschland und USA gegen Finnland in Köln.

Kanada besiegte in einer Neuauflage des WM-Finales 2016 Finnland mit 5:2.

(APA)