Darts: Van Gerwen verteidigte Premier-League-Titel

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat in einem echten Darts-Krimi die Nerven bewahrt und seinen Titel in der Premier League erfolgreich verteidigt. Der 28-jährige Niederländer gewann am Donnerstagabend in London das Finale gegen den Schotten Peter Wright hauchdünn mit 11:10 und krönte sich damit nach 2013 und 2016 zum dritten Mal zum Champion in dem als Liga ausgetragenen Topbewerb.

Wright führte im Endspiel gegen den Weltmeister bereits 7:2 und vergab beim Stand von 10:9 gleich sechs Pfeile zum Sieg. Zuvor hatte van Gerwen im Halbfinale Gary Anderson mit 10:7 bezwungen. Rekord-Weltmeister Phil Taylor scheiterte bei seiner letzten Play-off-Teilnahme in einer packenden Semifinal-Partie mit 9:10 an Wright und vergab dabei ebenfalls Match-Darts.

Van Gerwen hatte auch die Gruppenphase des Wettbewerbs für sich entschieden und ging somit als klarer Favorit in die Endrunde in die "O2-Arena" der britischen Hauptstadt. Das Finale der Premier League gilt als einer der ersten Höhepunkte der Darts-Saison. Für van Gerwen war es ein wichtiger Erfolg, nachdem er nur eines der ersten fünf European-Tour-Turniere für sich entschieden hatte.

Anfang Juni trifft sich die Weltelite zum World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Dort treten die Spieler in Zweier-Teams für ihre Nation an und spielen um die Trophäe.