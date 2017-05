Volleyball-Nationalteam besiegt Luxemburg

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren ist auch nach seinem dritten von fünf Spielen in der zweiten Phase der WM-Qualifikation gut im Rennen. Die ÖVV-Truppe gewann in Koog aan de Zaan in den Niederlanden in Gruppe B gegen Luxemburg 3:0 (24,23,20) und hält damit bei schon sieben Punkten. Vor den anderen beiden Donnerstag-Partien übernahmen die Österreicher die Tabellenführung.

Das Team von Teamchef Michael Warm war im Gegensatz zu dem 3:1 gegen die Slowakei und dem 2:3 gegen Griechenland als Favorit in das Match gegangen und entsprach dem auch. Nach einem Ruhetag geht es jeweils in Apeldoorn am Samstag (17.30 Uhr) gegen Turnierfavorit Niederlande und am Sonntag (14.30) gegen Moldau. Der Gruppengewinner löst ein Endrunden-Ticket, der Zweite steigt in das Drittrunden-Turnier (15. bis 20. August) auf.

Ergebnis WM-Qualifikation Herren, Gruppe B in Kong aan de Zaan: Luxemburg - Österreich 0:3 (24,23,20). Topscorer: Buchegger 19, Koraimann, Berger je 14

