Golf: Wiesberger macht in Wentworth Boden gut

Bernd Wiesberger spielt auch beim PGA-Championship am Sitz der Golf-Europa-Tour im Wentworth-Club um ein Topresultat. Nach zwei der vier Runden des 7-Millionen-Euro-Turniers rangiert der Burgenländer, der zuletzt in China Erster und Vierter war, mit dem Gesamtscore von 141 an der 14. Stelle. Am Freitag benötigte der 31-Jährige 70 Schläge (2 unter Par).

Auf das Spitzentrio Francesco Molinari (ITA), Scott Jamieson (SCO) und Thomas Pieters (BEL/jeweils 137) fehlten Wiesberger, dem Fünften der Europa-Tour-Saisonwertung, vier Schläge.

(APA)