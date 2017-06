NBA-Finals: Golden State gewinnt den Auftakt

Die Golden State Warriors haben das Auftaktspiel der diesjährigen NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen. Angeführt von den beiden Superstars Kevin Durant und Stephen Curry bezwangen die Warriors am Donnerstag (Ortszeit) die Cavaliers mit 113:91 (60:52). Durant war mit 38 Punkten Topscorer der Partie. Curry steuerte 28 Zähler und 10 Assists zu Golden States Heimsieg bei.

LeBron James war mit 28 Punkten Clevelands erfolgreichster Punktesammler. Kyrie Irving brachte es auf 24 Zähler. Die Warriors gehen durch den Sieg in der "Best of Seven"-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet am Sonntag (Ortszeit) ebenfalls in Oakland statt.

(APA/dpa)