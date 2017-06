NBA: „King James“ und die Basketballgeister, die er rief

Oakland. In der besten Basketballliga der Welt gab es stets einen Grundsatz: Die Besten spielen gegeneinander, nicht miteinander. Sie sollen im direkten Duell den Allergrößten ihrer Zeit ermitteln und nicht in einer Mannschaft vereint von Titel zu Titel eilen. Mittlerweile aber dominieren in der NBA die „Superteams“, verantwortlich dafür ist niemand geringerer als LeBron James, und heuer droht ihm dieser Umstand zum Verhängnis zu werden.

James und seine Cleveland Cavaliers liegen in der NBA-Finalserie (Best of seven) gegen die Golden State Warriors 0:2 zurück, der amtierende Champion wirkt chancenlos. Das Staraufgebot der Warriors hat selbst für ein Superteam eine neue Dimension erricht. Eine Entwicklung, die James 2010 losgetreten hatte, als er bei Miami Heat unterschrieb. Damit waren mit James, Chris Bosh und Dwyane Wade drei der ersten fünf Draftpicks des Jahres 2003 beim selben Klub unter Vertrag. Gemeinsam dominierten sie im Osten nach Belieben und holten in vier Jahren zwei Meistertitel. James habe die NBA zerstört, waren schon damals nicht wenige überzeugt.

Zurück in Cleveland fand er sich mit Kyrie Irving und Kevin Love im nächsten Starensemble wieder. 2015 unterlagen die Cavaliers im Finale noch Golden State (2:4), Stephen Curry hatte gerade begonnen, das Spiel mit seinen Dreipunktwürfen zu revolutionieren. 2016 revanchierte sich „King James“ an den Kaliforniern (4:3).

In Oakland war die Antwort auf die Finalniederlage klar: Noch ein größeres Superteam als Cleveland muss her. Kevin Durant kam aus Oklahoma City, mit Curry, Klay Thompson und nun auch Durant sind die Warriors in den Playoffs heuer ungeschlagen, feierten 14 Siege, nur eine ihrer jüngsten 30 Partien ging verloren.

Nun zahlt auch LeBron James den Preis dafür, dass er einst die Ära der Superteams begründete – mit dem Argument, endlich Titel gewinnen zu wollen. In den ersten beiden Finalspielen 2017 in Oakland gab es für seine Cavaliers nichts zu holen, Golden State gewann jeweils zweistellig (113:91, 132:113). Durant und Curry waren überragend, Thompson spielte grundsolide, bleibt das annähernd so, ist diesem Trio der Titel nicht zu nehmen.

Damit die Cavaliers wie im Vorjahr den 0:2-Rückstand noch drehen könnten, müsste schon ein Superstar der Warriors völlig einbrechen. Und selbst dann hat Coach Steven Kerr noch Draymond Green und Andre Iguodala in der Hinterhand. Oder wie es die New York Times unlängst formuliert hat: „Die Warriors sind wie eine Waffenfabrik, mit einem Überfluss an brillanten und intelligenten Athleten.“ Finalspiel drei steigt am Mittwoch (Ortszeit) in Cleveland (Donnerstag 3 Uhr Mesz, live dazn.com). (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)