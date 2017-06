Golf: Durchwachsener Start von Wiesberger in München

Bernd Wiesberger hat am Donnerstag beim Europa-Tour-Turnier in München eine 70er-Auftaktrunde gespielt. Der Burgenländer reihte sich mit zwei unter Par auf dem geteilten 47. Zwischenrang ein. Der 16. der US Open hatte sechs Schläge Rückstand auf Überraschungsspitzenreiter Wade Ormsby (64). Der Australier führte vor dem Belgier Thomas Detry (65) und einem Trio mit Sergio Garcia (ESP/66).

(APA)