Leichtathletik-Team schafft den Klassenerhalt

Österreichs Leichtathletik-Team hat beim ersten Antreten in der dritten Leistungskategorie der Team-Europameisterschaften den Klassenerhalt haarscharf geschafft. Die von den Topathleten Lukas Weißhaidinger und Ivona Dadic angeführte ÖLV-Mannschaft landete in Tel Aviv an der neunten Stelle unter zwölf Teams, die letzten drei stiegen ab.

Lange auf den Abstiegsrängen gelegen, verbesserte sich Österreich auch dank des Sieges von Weißhaidinger zwischenzeitlich an die siebente Stelle. Nach 38 Bewerben betrug das Guthaben auf Serbien und den ersten Abstiegsplatz nur 2,5 Punkte, die 4 x 400-m-Staffeln mussten die Entscheidung bringen. Letztlich ging es sich für Österreich um zwei Punkte aus, weil das im B-Rennen eigentlich vor Österreich gelegene serbische Männerteam disqualifiziert worden war. Den Gesamtsieg holte sich überlegen Ungarn vor der Slowakei und Litauen, die damit in die Erste Liga, die zweite Leistungskategorie hinter der Superliga, aufstiegen.

Disziplinsiege für Österreich gab es durch Viola Kleiser in 11,53 Sekunden über 100 m und Diskuswerfer Weißhaidinger mit starken 65,66. Zweite Ränge erreichten die 4 x 100-m-Staffel der Frauen, 100-m-Hürdensprinterin Stephanie Bendrat, Hochspringerin Ekaterina Krasovskiy, dritte Dominik Hufnagl über 400 m Hürden und Ivona Dadic im Weitsprung. Weißhaidinger besiegte u.a. den Letten Andrius Gudzius (65,21), der Zweiter der Jahresweltbestenliste ist.

Endstand Team-EM der Leichtathleten, Zweite Liga in Tel Aviv (dritte Leistungskategorie)/drei Aufsteiger, drei Absteiger: 1. Ungarn 372,5 Punkte - 2. Slowakei 306,5 - 3. Litauen 298,5 - 4. Slowenien 296 - 5. Lettland 258 - 6. Zypern 258 - 7. Kroatien 253,5 - 8. Israel 242 - 9. Österreich 240,5 - 10. Serbien 238,5 - 11. Israel 181,5 - 12. Moldawien 168,5

(APA)