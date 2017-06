Mike Tyson: Ein Biss für die Ewigkeit

Es war der Skandal, der die Boxwelt erschütterte und es war der Biss, der bis dato unvergessen ist. Vor 20 Jahren biss "Iron" Mike Tyson seinem gegner, Evander Holyfield, ein Stück vom Ohr ab. Der WM-Kampf in Las Vegas war nur noch Nebensache, das "Ohr-Epos" schrieb Geschichte.

Es läuft die dritte Runde, Holyfield bleibt trotz harter Schläge stehen, Tyson verliert die Nerven und er beißt "The Real Deal" ein 1,5 Zentimeter langes Stück aus dem Ohr. 16.331 Zuschauer im MGM Grand Hotel von Las Vegas sind sprachlos. Holyfield schreit und zeigt auf sein blutendes Ohr. Ringrichter Mills Lane beruhigt die Gemüter, lässt die Runde zu Ende boxen und disqualifiziert danach Tyson. Bissiges Jubiläum

"Er hat das mit voller Absicht getan, ich war sicher, dass mein Ohr ab ist", sagte Holyfield später über die einzigartige Attacke, die sich heute zum 20. Mal jährt. Tyson, nach eigenen Worten "Baddest Man of the World", wird für ein Jahr gesperrt, kommt zurück, wird aber nie wieder Weltmeister. 2002 bekommt er noch eine letzte WM-Chance, geht gegen Lennox Lewis aber in der achten Runde K.o.

Mittlerweile sind die Kontrahenten wieder versöhnt. Bei einem Auftritt in der "Oprah Winfrey Show" meinte der damalige Herausforderer vor einigen Jahren über Holyfield: "Ich will der Welt sagen, dass er ein wundervoller Junge ist. Es ist eine Freude, mit ihm bekannt zu sein."