Tour de France: Geraint Thomas schlüpft in "Maillot Jaune"

Der Brite Geraint Thomas hat das Zeitfahren zum Auftakt der 104. Tour de France in Düsseldorf gewonnen und ist damit der erste Mann im Gelben Trikot. Der Fahrer vom Team Sky bewältigte die 14 Kilometer lange Strecke am Samstag auf regennasser Straße in 16:04 Minuten. Bester der Favoriten war Christopher Froome als Sechster mit zwölf Sekunden Rückstand. Bester Österreicher war Michael Gogl als 110.

Am dichtesten auf den Fersen war Thomas der Schweizer Stefan Küng, der fünf Sekunden einbüßte. Dritter wurde der Weißrusse Wassil Kirijenka mit sieben Sekunden Rückstand. Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin musste sich bei seinem Heimauftritt mit dem vierten Platz begnügen. Die Tour wurde heuer erstmals seit 30 Jahren in Deutschland gestartet.

Vorjahressieger Froome zeigte von den Topfavoriten den stärksten Auftritt. Der Brite, der die Tour zum vierten Mal gewinnen will, nahm Hauptkonkurrenten Richie Porte (+47 Sek.), Nairo Quintana (48) und Alberto Contador (54) bereits wertvolle Sekunden ab.

Tour-Debütant Gogl (Trek) lag bei seinem Auftritt 1:10 Minuten hinter dem Tagessieger. Der Kärntner Marco Haller (Katjuscha) reihte sich auf Platz 154 ein, Routinier Bernhard Eisel fuhr zum Start seiner zwölften Tour de France die 168. Zeit.

Für den spanischen Mitfavoriten Alessandro Valverde ist die Rundfahrt nach einem schweren Sturz schon beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Es bestand Verdacht auf mehrere Knochenbrüche. Der Routinier, der um den Gesamtsieg mitfahren wollte und Quintana zur Seite stehen sollte, war in einer Kurve ausgerutscht und mit relativ hohem Tempo in die Absperrgitter gekracht.

Der Start in Düsseldorf stand unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Auf den Dächern der Messehallen waren im Start- und Zielbereich sogar Scharfschützen postiert. Unter den Ehrengästen waren Prinz Albert von Monaco und der deutsche Justizminister Heiko Maas.

(APA/dpa/AFP)