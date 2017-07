Todesfall beim "Ironman Austria" in Kärnten

Während des "Ironman Austria" am Sonntag in Klagenfurt ist ein Teilnehmer zu Tode gekommen. Das gaben die Veranstalter bekannt. Der Athlet sei auf der Radstrecke medizinisch versorgt und anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden, hieß es in einer Pressemitteilung.

"Wir bedauern zutiefst, den Tod eines Athleten im Rahmen des Ironman Austria mitteilen zu müssen. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen, denen wir unsere vollste Unterstützung zugesichert haben", verlautbarten Organisatoren der Triathlon-Veranstaltung mit mehr als 3000 Teilnehmern.

Topfavorit Jan Frodeno siegt überlegen

Der deutsche Weltmeister Jan Frodeno entschied den Bewerb in Klagenfurt indes überlegen für sich. Der 35-Jährige gewann den Langdistanzbewerb (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen) am Wörthersee bei seinem ersten Antreten in 7:57:20 Stunden. Den Streckenrekord von Marino Vanhoenacker (BEL/7:45:58) aus dem Jahr 2011 blieb unangetastet.

Schließen Jan Frodeno gewinnt den Ironman Austria 2017 – GEPA pictures

(APA)