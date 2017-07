Vikings gewinnen Wiener Football-Derby

Die Dacia Vikings haben am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs der Austrian Football League das Wiener Derbys gegen die Danube Dragons mit 62:22 gewonnen und gehen als Nummer eins in die Play-offs. In den Wild-Card-Spielen triff Danube auswärts bei den Graz Giants an, die Mödling Rangers messen sich mit den Ljubljana Silverhawks. Die Blue Devils Hohenems steigen trotz erstem Saisonsieg ab.

Ergebnisse der Austrian Football League (AFL/10. Woche) vom Sonntag, letzte Runde Grunddurchgang: Dacia Vikings - Danube Dragons 62:22, Cineplexx Blue Devils - Steelsharks Traun 64:63

Tabellenendstand (alle 10 Spiele): Dacia Vienna 9 Siege/1 Niederlage vor Raiders Tirol 9/1, Ljubljana Silverhawks 6/4, Graz Giants 6/4, Danube Dragons 4/6, Rangers Mödling 4/6, Steelsharks Traun 1/9 und Cineplexx Blue Devils Hohenems 1/9

Wild-Card-Runde (15./16. Juli): Ljubljana - Rangers Mödling, Graz - Danube

Halbfinale ab 22./23. Juli