Tour: Sagan gewinnt dritte Etappe im Bergsprint

Erste zarte Anstiege bot die dritte Etappe der Tour de France von Verviers nach Longwy. 10 km vor dem Ziel wurde mit Lilian Calmejane der letzte Ausreißer eingeholt, im Bergsprint setzte sich der Slowake Peter Sagan durch. Der Sprint-Weltmeister rutschte im Anfahren zwar mit einem Fuß vom Pedal, kämpfte sich aber zurück und überquerte schließlich hauchdünn vor Michael Matthews (AUS) und Daniel Martin (GBR) durch. Der Brite Geraint Thomas behauptete das Gelbe Trikot.

Der Gesamtführende sieht sich wie Teamkollege Chris Froome, der die Abschürfungen vom Sturz am Sonntag locker nahm („Nur ein bisschen Haut am Rücken, das gehört dazu“), wieder einmal mit Vorwürfen konfrontiert. Diesmal handelt es sich (noch) nicht um die fast schon traditionellen Dopinganschuldigungen, stattdessen soll die Sky-Equipe beim Auftakt-Zeitfahren bei den Trikots geschummelt und sich mit eingenähten Luftpolstern einen Vorteil verschafft haben. „Die Regularien sind eindeutig. Jede aerodynamische Veränderung am Trikot ist verboten“, schimpfte FDJ-Teamchef Frederic Grappe. Sky dementierte und bekam Rückendeckung vom Radsport-Weltverband. „Es handelt sich um einen Bestandteil des Trikots, somit wurde nichts hinzugefügt“, sagte Philippe Marien, Präsident der Rennkommission.

(red)