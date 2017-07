Tour: Aufregung um Sturz im Zielsprint

Spannung bot die vierte Etappe der Tour de France von Mondorf-les-Bains nach Vittel (207,5 km) erst im Zielsprint, den der Franzose Arnaud Demaré gewann. Im Mittelpunkt stand jedoch ein schwerer Sturz von Mark Cavendish, der offenbar einen Ellbogenschlag von Vortagessieger Peter Sagan mitbekam und in die Bande krachte. Der nachfolgende John Degenkolb (GER) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ging ebenfalls zu Boden. Cavendish wurde mit Verdacht auf Schulterbruch in ein Krankenhaus gebracht. Auch Degenkolb wurde in eine Klinik zum Röntgen gebracht.

Sagan ist von der Jury der Tour de France als Auslöser des schweren Sturzes bestraft worden. Der Kapitän des Bora-hansgrohe-Teams wurde auf den letzten Platz der Tageswertung gesetzt. Zudem erhielt er im Gesamtklassement eine Zeitstrafe von 30 Sekunden. Das bestätigten die Organisatoren am Dienstag. Durch die Strafe fiel der Slowake in der Gesamtwertung vom zweiten auf den 15. Platz zurück und hat einen Rückstand von 43 Sekunden auf den Führenden Geraint Thomas aus Wales.

Sieger des 207,5 Kilometer langen Teilstücks von Mondorf-les-Bains nach Vittel wurde der Franzose Arnaud Demare vor Sagan und Alexander Kristoff aus Norwegen.

(red)