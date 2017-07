Double-Double für Jakob Pöltl

Die Toronto Raptors sind mit einem Sieg in die NBA Summer League in Las Vegas gestartet. Sie bezwangen sie in der Nacht auf Samstag (MESZ) im Cox Pavilion die New Orleans Pelicans 96:93. Jakob Pöltl verzeichnete dabei ein Double-Double.

Der 21-jährige Wiener markierte in 22 Minuten auf dem Parkett zwölf Punkte mit 75-prozentiger Trefferquote (6/8) und zehn Rebounds. Beides waren persönliche Summer League-Bestleistungen für den 2,13 Meter großen Center. Topscorer der Raptors waren die wie Pöltl NBA-erfahrenen Pascal Siakam und Fred VanVleet mit 24 bzw. 18 Punkten.

In der Nacht auf Sonntag treffen die Kanadier, dann im Thomas and Mack Center von Las Vegas, auf die Minnesota Timberwolves. Dritter Gegner in der Vorrunde sind die Denver Nuggets (Nacht auf Dienstag, Cox Pavilion).