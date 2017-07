NBA: Pöltl erneut doppelt zweistellig

Jakob Pöltl hat auch im zweiten Spiel der NBA Summer League in Las Vegas ein Double-Double aufs Parkett gelegt. Mit 15 Punkten und zehn Rebounds war der 21-jährige Wiener beim 97:72 der Toronto Raptors über die Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Sonntag (MESZ) wie schon beim 96:93 gegen die New Orleans Pelicans (zwölf und zehn) doppelt zweistellig. Der Center kam 26 Minuten zum Einsatz.

Die Raptors hatten sich im Thomas and Mack Center im dritten Viertel (30:15) entscheidend abgesetzt. Topscorer war neuerlich Forward Pascal Siakam mit 17 Zählern. Pöltl hält nach zwei Begegnungen in der Summer League bei durchschnittlich 13,5 Punkten und zehn Rebounds. Letzter Gegner der Kanadier in der Vorrunde in Las Vegas sind in der Nacht auf Dienstag die Denver Nuggets