Larry, die schnellste Rennschnecke der Welt

Die Rennschnecken-WM in Norfolk ist das Highlight englischer Entertainment-Sportarten. Seit 25 Jahren locken die „Snail Championships“ Tausende Besucher an. Startberechtigt sind Weinbergschnecken, wer seinen Kandidaten, im Garten unerwünscht, Pardon: trainiert, starten lassen will, braucht Nummer und Namen. Ein Kreis (33 cm Radius) ist das Spielfeld, die Schnecke die ihn zuerst verlässt, siegt. 2017 triumphierte „Larry“ in 2:47 Minuten, Besitzerin Tara Beasley aus Castle Acre gelobte, ihn zu verwöhnen und im Garten wieder frei zulassen.