Basketball: Mit NBA-Power in die WM-Vorqualifikation

Bei der "Revanche" für das 66:80 vor eineinhalb Wochen in Samokow wird erstmals in diesem Sommer Jakob Pöltl dabei sein. Der NBA-Center trainiert seit Mittwoch mit der ÖBV-Auswahl.

Pöltl hatte im Sommer 2015 als damaliger College-Spieler sein Debüt im Dress des Herren-Teams gegeben. In fünf Tests verzeichnete er u.a. durchschnittlich 10,8 Punkte und fünf Rebounds pro Partie. Wegen seines Wechsels zu den Toronto Raptors und damit in die NBA stand der 2,13 Meter große Center dem ÖBV-Team im vergangenen Jahr nicht zur Verfügung.

Pöltl hat angekündigt, dass sein "Fokus in den kommenden Wochen einzig und alleine der Nationalmannschaft gilt". In der WM-Vorqualifikation gegen Albanien und die Niederlande (ab 2. August) wird er seine ersten Bewerbspiele für Österreichs Herren bestreiten. Im Team ist der 21-Jährige übrigens nicht mit der aus Nordamerika gewohnten Nummer 42, sondern mit der "12" auf dem Dress zu sehen. In der ÖBV-Auswahl "gehört" die "42" nämlich bereits seit 2011 Thomas Klepeisz.

Apropos: Der Guard aus Güssing darf sich am Samstag auf echten Heimvorteil freuen. Klepeisz wird vor der Partie gegen Bulgarien zudem für inzwischen absolvierte 50 Einsätze in der Nationalmannschaft geehrt. Rasid Mahalbasic wiederum bestreitet sein erstes Länderspiel als Ehemann. Der Center hat am Dienstag in seiner Heimatstadt Klagenfurt geheiratet.

Bulgarien reist mit zwei in Güssing bestens bekannten Spielern an. Tschawdar Kostow und Aleksandar Georgiew, Meister und Cupsieger 2015 mit den damaligen Knights aus dem Südburgenland, geben am Samstag "Comebacks" im AktivPark.

