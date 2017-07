Tour: Kolumbianer Uran als letzte Bedrohung für Froome

Der Norweger Edvald Boasson Hagen gewinnt die längste Etappe der Tour der France 2017 über 222,5 Kilometer von Embrun nach Salon de Provence. Bis kurz vor dem Ziel war auf der 19. Etappe eine neunköpfige Spitzengruppe unterwegs gewesen, die mitunter über 11 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld herausfahren konnte. Dann setzte sich der Norweger ab, nur der Deutsche Niklas Arndt konnte kurzzeitig folgen. Er kam letztlich mit fünf Sekunden Rückstand ins Ziel. Dritter wurde der Belgier Jens Keukeleire mit 17 Sekunden Rückstand.

Für die Führenden in der Gesamtwertung hatte das Etappenergebnis keine Auswirkungen. Die Entscheidung fällt erst morgen im 22,5 Kilometer langen Zeitfahren in Marseille. In dieses geht der Gesamtführende Brite Christopher Froome mit 23 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Romain Bardet und 29 Sekunden auf den Kolumbianer Rigoberto Uran. Froome gilt als der mit Abstand beste Zeitfahrer des Trios.

Spektakulärer Schauplatz

Das Stade Velodrome, die Spielstätte von Olympique Marseille, bildet am Samstag die Bühne für das letzte große Spektakel der 104. Tour de France. Zum Start und Zieleinlauf des Einzelzeitfahrens über 22,5 Kilometer werden bei freiem Eintritt über 67.000 Zuschauer erwartet.

Die 1937 als Radstadion gebaute Fußball-Arena, die für die Europameisterschaft im Vorjahr komplett umgebaut worden war, ist zum ersten Mal Schauplatz für einen Start und den Zieleinlauf - in der Tourgeschichte ein Novum. Froome fehlt heuer noch ein Sieg und somit auch ein Etappenerfolg bei der Tour. Bei seinen früheren Gesamtsiegen hatte der Olympiadritte von 2012 und 2016 jeweils mindestens einmal reüssiert.

Doch Uran hat schon gute Zeitfahren absolviert. "Er ist für uns die größere Bedrohung. Es ist ein enges Rennen, es kann alles passieren. Wenn das Zeitfahren wie in Düsseldorf läuft, dann habe ich die Oberhand. Ich bin zuversichtlich", sagte Froome vor dem Kampf gegen die Uhr. Beim Auftakt hatte er den Cannondale-Profi über 14 Kilometer um 51 Sekunden distanziert. "Nach drei Wochen sieht die Welt aber oft ganz anders aus", sagte vieldeutig Ex-Profi Andreas Klier, Sportlicher Leiter im Uran-Team.

Einen knappen Ausgang hatte es 1989 gegeben. Laurent Fignon war mit einem 50-Sekunden-Vorsprung ins letzte Zeitfahren von Versailles auf die Champs Elysees gegangen. Der Rote Teppich für den dritten Toursieg des inzwischen verstorbenen Franzosen war ausgelegt. Aber dann zerstörte der US-Profi Greg LeMond alle Hoffnungen der Gastgeber und holte sich doch noch den Toursieg mit acht Sekunden Vorsprung. Knapper ging es in der Tour-Geschichte seit 1903 nie zu. Auch diesmal müssen die französischen Fans weiter auf den ersten Heimsieg seit Bernard Hinault 1985 warten - Bardet kann Froome im Zeitfahren nicht gefährden.

Anstelle von Nairo Quintana, für den sich das angepeilte Double Giro d'Italia (2. Rang) und Tour als Fehlgriff erwies, greift nun Uran nach dem ersten Tour-Sieg eines Südamerikaners. Der 30-Jährige war zweimal Zweiter des Giro.

Erster südamerikanische Sieg im Visier

Die Strecke war damals mit 24,5 Kilometern ähnlich lang wie die am Samstag in Marseille. Nur der tapfere Bardet ist ein schlechterer Zeitfahrer, als es Fignon war und erst recht, als es LeMond war. Die Möglichkeit, dass die Grande Nation 32 Jahre nach Bernard Hinault wieder einen einheimischen Toursieger feiern kann, bewegt sich in sehr engen Grenzen.

Der von den kolumbianischen Fans bei den Einschreibungen vor den Etappenstarts frenetisch gefeierte Uran ("Rigo, Rigo") ist die gefährlichste Bedrohung für den britischen Dauersieger. Der Routinier, Sohn eines Losverkäufers, der unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, trat bei der Tour noch nie groß in Erscheinung. 2015 beendete der zweimalige Giro-Zweite die Große Schleife auf Rang 42. Am Samstag fährt er um den ersten südamerikanischen Toursieg.

Ähnlich wie Froome wartet auch Tony Martin noch auf seinen ersten diesjährigen Tour-Etappensieg. Nach überstandenen Sturzverletzungen und überwundener Erkältung rechnet sich der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Chancen aus: "Die Strecke liegt mir".

