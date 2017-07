Beach-WM: Auftaktsiege für Österreichs Top-Duos

Sie bezwangen die Thailänderinnen Varapatsorn Radarong/Tanarattha Udomchavee am Freitag 2:1 (16,-20,15) und machten damit einen wichtigen Schritt in Richtung des Einzuges in die K.o.-Phase.

In der Gruppenphase treffen Schwaiger/Schützenhöfer bereits am Samstag auf die Russinnen Jekaterina Birlowa/Nadesda Makrogusowa. Zum Abschluss treten sie am Montag gegen die Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova an.

Vor Schwaiger/Schützenhöffer hatten Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig ihre Auftaktpartie gegen das US-Duo Summer Ross/Brooke Sweat glatt 0:2 (-15,-14) verloren. Ebenfalls siegreich waren Clemens Doppler/Alexander Horst, sie siegten mit 2:0-Sätzen gegen Iran.

(APA)