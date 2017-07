Mödlinger Markus Fuchs knackt über 200 Meter erstmals 21 Sekunden

Die Mehrkämpfer Verena Preiner und Dominik Distelberger haben beim ÖLV-Meeting in Andorf (OÖ) am Samstagabend gelungene Tests für die Leichtathletik-WM in London absolviert. Preiner wurde im Speerwurf und über 200 m jeweils Dritte, Distelberger war mit seinen Leistungen in den gleichen Disziplinen ebenfalls zufrieden. Sprinter Markus Fuchs blieb über 200 m in 20,94 erstmals unter 21 Sekunden.

ULC-Riverside-Mödling-Athlet Fuchs, aktuell der schnellste heimische Sprinter, schaffte das Double - die 100 m gewann er in 10,50 Sekunden. Danach entschied er sich kurzfristig zu einem Antreten über 200 m, steigerte seine Bestmarke um 0,29 Sekunden und blieb nur 0,04 Sekunden über dem EM-Limit für Berlin 2018. "Ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr über die 200 m noch mehr geht", erklärte Fuchs.

Mit dieser Leistung verewigt sich Fuchs in den Top-Ten der ÖLV-Bestenliste.

Gelungene Speerwürfe

Preiner zeigte mit dem Speer "stabile Würfe" und blickte optimistisch zur WM. "Wenn es dort auch so gelingt, ist durchaus ein Ausreißer nach oben möglich", sagte die Oberösterreicherin, die über 200 m trotz zuletzt intensiven Trainings in 24,41 Sekunden nahe an ihre Zeit beim U23-EM-Silbergewinn herankam.

Distelberger verzichtete im Speerwurf auf den letzten Wurf, weil er den Ellbogen spürte. "Mit 59,84 bin ich sehr zufrieden, bei der WM möchte ich meine persönliche Bestmarke angreifen", sagte der UVB-Purgstall-Zehnkämpfer. Die 200 m absolvierte er in 21,89 Sekunden. "Gut, aber da geht noch was", sagte Distelberger.

(APA)