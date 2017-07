Beach-WM: Doppler/Horst nach Gala aufgstiegen

Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Sonntag mit einem überzeugenden Sieg vorzeitig in die K.o.-Phase der Beach-Volleyball-WM in Wien eingezogen. Das hatten am Vortag auch schon Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer geschafft. Doppler/Horst besiegten am Sonntag die Kanadier Ryan Vandenburg/Aaron Nusbaum vor 10.000 Zuschauern nach sehr starker Vorstellung 2:0 (12,15).

Die ÖVV-Routiniers brachten die kanadischen WM-Debütanten von Anfang an mit druckvollem Service und mehreren Assen in arge Bedrängnis. Weil auch das Spiel am Netz, im Angriff und am Block sehr gut funktionierte, geriet der abendliche Auftritt zu einer regelrechten Galavorstellung.

„Viel besser als mit den zwei 2:0-Siegen hätten wir nicht in die WM starten können. Wir haben unsere Stärken gut zeigen können. Wenn wir so weiterspielen, können wir jeden schlagen“, betonte Horst nach dem überzeugenden Erfolg im prall gefüllten Stadion auf der Donauinsel.

Im Kampf um den Gruppensieg und eine bessere Ausgangslage für die Sechzehntelfinalauslosung treffen sie am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde auf die höher einzuschätzenden Ben Saxton/Chaim Schalk, die ebenfalls schon zweimal gewonnen haben. „Das Publikum war so genial. Wir können es kaum erwarten, wieder zu spielen. Es ist fast schade, am Montag nicht zu spielen“, meinte Horst, der aber auch noch Verbesserungspotenzial ausmachte. „Wir haben sicher noch Punkte zugelassen, die wir gegen die ganz großen Teams nicht zulassen dürfen. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr solide Partie„

Doppler betonte, dass man bewusst auf den Aufschlag gesetzt hatte. „Wir haben riskiert im Service, das ist unser Spiel“, meinte der Ex-Europameister, der im WM-Vorfeld Knieprobleme gehabt hatte. Im Spiel sei das aber vergessen. „Bei solchen Emotionen vergisst man das. Da sind so viele Glückshormone dabei, dass das Knie ruhig zwicken kann. Das spürt man dann in zwei, drei Stunden“, meinte der 36-Jährige, der bereits drei Kreuzbandrisse hinter sich hat.

Wie schon an den beiden vergangenen Tagen herrschte auch zum Abschluss des ersten WM-Wochenendes den ganzen Tag über großer Andrang am WM-Gelände. An den drei Tagen wurden insgesamt 47.500 Besucher gezählt, am Sonntag waren es 18.500. Trotz drückender Hitze war der fassende Center Court bei den meisten Spielen neuerlich fast voll. Ob der Zustrom auch unter der Woche anhalten wird, bleibt abzuwarten. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad dürfte es in den nächsten Tagen aber sicher geben.