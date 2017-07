Mo Farah und der lange Abschied von der Laufbahn

Viele Jahre hat der britische Langstreckenläufer Mohamed Farah ein tadelloses Ansehen genossen, ehe er im Juni 2015 erstmals in den Dunstkreis des Dopings geriet. Der 34-Jährige ist die Anschuldigungen leid, er will an der Stätte seiner bisherigen größten Erfolge im Londoner Olympiastadion erneut das WM-Double gewinnen. Und vielleicht als siebenfacher Weltmeister zum Marathon wechseln.

Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils über 5.000 und 10.000 m, Titelträger bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 in Moskau und 2015 in Peking ebenfalls über beide Strecken, dazu der erste Platz 2011 in Daegu über die 5.000 m - der Steckbrief Farahs zeugt von Beständigkeit und Dominanz.

Und nirgends flogen dem ehemaligen Flüchtlings aus Somalia die Herzen so zu wie bei seiner Heimveranstaltung vor fünf Jahren in London. Bei den Sommerspielen verneigte sich sogar Sprint-Superstar Usain Bolt vor dem Volkshelden, er formte nach dem Staffelsieg mit Weltrekord ein M, das Markenzeichen von Farah.

"Dass er den Mobot gemacht hat nach dem Weltrekord, ist einfach unglaublich", schrie Farah damals ins Stadion-Mikrofon und herzte anschließend seine Stieftochter Rihanna und die hochschwangere Ehefrau Tania, die ein paar Tage später Zwillingsmädchen zur Welt brachte, die die Namen Aisha and Amani erhielten. 2015 kam Söhnchen Hussein dazu.

Ein erster Schatten fiel im Juni 2015 auf Farah, als gegen seinen Trainer Alberto Salazar Dopingverdächtigungen laut wurden. "Ich habe nichts getan, aber mein Name wird durch den Schmutz gezogen", wütete daraufhin der Athlet, dessen eigener Verband aber die medizinischen Daten von einer unabhängigen Einrichtung analysieren ließ. Es fanden sich jedoch keine Anzeichen eines Fehlverhaltens, weder beim Trainer noch beim Athleten.

Dass aber kurze Zeit später zwei verpasste Dopingkontrollen (aus den Jahren 2010 und 2011) publik wurden, brannte zusätzlich wie Salz in die Wunden Farahs. Der machte im August 2015 seine Blutwerte öffentlich und erntete für diesen Schritt u.a. Applaus vom Radstar Christopher Froome.

Die Verdächtigungen gegen Salazar legten sich aber bis heute nicht gänzlich, immer wieder wird Farah darauf angesprochen. "Ich habe es satt, mich immer wiederholen zu müssen. Ich glaube an den sauberen Sport. Es gib kein Geheimnis für das, was ich tue. Mein Leben ist nicht so einfach, wie die Leute glauben. Es ist harte Arbeit", sagte Farah nach dem Diamond-League-Meeting in London, wo er als letztes Rennen vor der WM die 3.000 m bestritt und gewann. In der Jahresweltbestenliste ist er Vierter über 5.000 m und Dritter über 10.000 m.

Die 10.000 m sind die erste Medaillenentscheidung der am Freitag beginnenden WM (22.20 Uhr MESZ), die 5.000 folgen am 12. August. Es werden Farahs letzte großen Rennen auf der Bahn werden, seine Zukunft sieht er auf der Marathondistanz. Zuerst will er aber noch im August bei den Meetings in Birmingham (20.) und in Zürich (24.) am großen Preisgeldkuchen mitnaschen.

(Schluss) beg/gw