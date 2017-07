Beach-WM: Schwaiger/Schützenhöfer verlieren Hitzeschlacht

Sie mussten sich den Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova in einer Hitzeschlacht vor rund 7.000 Fans 1:2 (-29,13,-7) beugen. Ihr Aufstieg ins Sechzehntelfinale war aufgrund von zwei vorangegangenen Siegen aber schon festgestanden.

Ihre nächsten Gegner in der ersten K.o.-Runde am Mittwoch steht noch nicht fest. Gegen die Tschechinnen vergaben sie im besonders umkämpften ersten Durchgang sechs Satzbälle, dominierten dann aber den zweiten, ehe sie in der Entscheidung selbst wieder klar den Kürzeren zogen. "Im ersten Satz hätten wir es zumachen können, der zweite war klar für uns. Leider haben wir es in drei Sätzen nicht drehen können. Unser Service war nicht mehr so gut, wir waren nicht mehr so dynamisch", meinte die von der Marathon-Partie sichtlich ermüdete Schwaiger.

Am Mittwoch um alles

Die Niederlagen wiegt aber nicht besonders schwer, denn als Gruppenzweite haben sie in der Auslosung für die erste K.o.-Runde lediglich eine schlechtere Setzung als die Gruppenersten. "Aus der Gruppe rauszukommen, ist sehr gut für uns. Jetzt haben wir eine gute Startposition und warten auf unsere Gegner und dann geht es am Mittwoch wieder um alles", betonte die Ex-Europameisterin.

Zuvor hatten Thomas Kunert/Christoph Dressler bei noch etwas schütterer Kulisse zur Mittagszeit ihre zweite Niederlage ohne Satzgewinn bezogen. Sie forderten die topgesetzten Brasilianer Alvaro Filho/Saymon zwar über weite Strecken, unterlagen schließlich aber 0:2 (-17,-17), weil die Favoriten in den entscheidenden Phasen stets zusetzen konnten. So musste das ÖVV-Duo beispielsweise im ersten Satz bei 17:14-Führung sieben Gegenpunkte in Serie einstecken. "In dieser Phase hätten wir weiter auf unsere Stärken vertrauen sollen, da hat man leichte Unsicherheiten gesehen, daran müssen wir arbeiten", meinte Dressler.

Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen die ebenso noch sieglosen Daneil Williams/Marlon Phillip (TRI) könnten sie aber noch in die K.o.-Phase kommen. "Der Aufstieg ist drinnen, wir müssen alles hineinlegen in das Spiel. Sie werden frei aufspielen, da müssen wir wachsam sein und selbstbewusst draufgehen beim Service. Wir müssen unser Spiel stabilisieren und Gas geben", betonte Dressler.

Am Montagabend stand noch die zweite Gruppenpartie von Robin Seidl/Tobias Winter gegen die Brasilianer Pedro/Guto auf dem Programm. Der Dienstag bringt weitere vier Vorrundenspiele mit österreichischer Beteiligung.

