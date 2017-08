Schwaiger/Schützenhöfer in erster K.o-Runde ausgeschieden

Beach-WM: Doppler/Horst nach Gala aufgstiegen

Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Sonntag mit einem überzeugenden Sieg vorzeitig in die K.o.-Phase der Beach-Volleyball-WM in Wien eingezogen. Das hatten am Vortag auch schon Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer geschafft.