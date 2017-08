Pöltl: Die Sehnsucht nach mehr Spielminuten

"Ich will meine Rolle erweitern, die Minuten schön langsam steigern", hat er sich für 2017/18 vorgenommen. Dazu, so Pöltl, werde er vor allem in der Preseason "alles geben" müssen, "um mich bestmöglich zu empfehlen". Er fühle sich im Vergleich zum Vorjahr "bei jedem Move sicherer", betonte der 21-Jährige. Er habe zuletzt in der Summer League und beim österreichischen Nationalteam "viel Verantwortung" übernommen. "Wirklich zeigen wird es sich im Training gegen unsere besten Spieler, wie groß die Fortschritte sind", ist sich der Wiener bewusst.

Das Sommercamp der jüngeren Raptors-Spieler in Los Angeles dauert bis Donnerstag. "Für mich wird auch der Wurf sicher wieder im Fokus stehen", sagte Pöltl. "Danach fliege ich für rund eineinhalb Wochen nach Utah, wo ich alte College-Freunde treffen und mich individuell vorbereiten werde. Anfang September geht es dann nach Toronto."

Im Rückblick auf seine jüngsten Einsätze für Österreich merkte der Center an, dass er seinen "Job erfüllt" habe. Bei der Auslosung der nächsten Phase der Qualifikation zur WM 2019, die am Donnerstag erfolgt, hoffe er auf eine "coole Gruppe, in der das Team auch in den Spielen ohne mich die Gegner aufmischen und als Underdog für Aufsehen sorgen kann". Pöltl selbst könnte nur bei den letzten zwei der insgesamt sechs Partien dabei sein.

