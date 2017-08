Hockey-EM: Österreich ringt Spanien ein Unentschieden ab

Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Belgien hat Österreich im zweiten Spiel bei der Hockey-A-Pool-Europameisterschaft den ersten Punkt erobert. die rot-weiß-rote Auswahl rang Spanien in der Gruppe A ein 2:2-Unentschieden ab.

Die erste Halbzeit war geprägt durch ein vorsichtiges Spiel von beiden Seiten. Erst in der zweiten Halbzeit kam Fahrt ins Spiel. Österreich ging durch ein Feldtor von Michael Körper 1:0 in Führung. Dann wurden allerdings die Spanier stärker. Ihnen gelang in der 47. Minute der Ausgleich und vier Minuten später gingen sie in Führung. Österreich konnte sich in dieser Phase des Spiels selten aus der eigenen Hälfte befreien.

Doch das ÖHV-Team kämpfte sich zurück. Drei Minuten vor Schluss riskierte Trainer Cedrid D'Souza und nahm Tormann Mateusz Szymczyk vom Feld. Durch diese künstliche Überzahl gelang es, Druck aufzubauen. Rund 30 Sekunden vor Schluss erarbeitete sich das rot-weiß-rote Team eine Strafecke. Der spanische Torhüter Quico Cortes konnte zwar den ersten Torschuss halten, der Ball kam aber erneut zu Körper, der zum Ausgleich einschoss.

"Das zeigt unsere mentale Stärke"

"Wir sind nach dem Rückstand nochmal zurückgekommen, das zeigt unsere mentale Stärke. Wir haben Herz und Kampfgeist gezeigt und gerichtet bis zum Umfallen und werden weiter an uns arbeiten, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagte der Doppeltorschütze Körper nach dem Spiel. Er wurde auch zum "Man of the Match" gekürt.

Österreichischer Torjubel: Michael Körper. – (c) AFP

Es war ein wichtiger Punkt für den möglichen Klassenerhalt. Österreich wird den Punkt vermutlich in den Abstiegspool mitnehmen und hat sich damit schon einmal eine gute Ausgangssituation geschaffen.

Am Mittwoch spielt Österreich nun gegen den Favoriten Niederlande (20 Uhr). Am Freitag und Samstag erfolgen dann die Kreuz- und Platzierungsspiele.

Tabelle:

1. Niederlande 3 Punkte/1 Spiel

2. Belgien 3/1

3. Österreich 1/2

4. Spanien 1/2

(phu)