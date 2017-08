Hockey: Niederlande bei Heim-EM gegen Österreich unter Zugzwang

Die Hockey-Großmacht Niederlande ist am Mittwoch (20 Uhr) bei den Heim-Europameisterschaften in Amsterdam im abschließenden Match der Herren-Gruppe A gegen Österreich unter Zugzwang. Nach der unerwarteten 0:5-Abfuhr am Montag gegen den Olympia-Zweiten Belgien muss "Oranje" gegen Rot-Weiß-Rot unbedingt punkten, um sich ein Semifinalticket zu sichern.

Sollte das nicht gelingen, stünden aller Voraussicht nach sensationell die Österreicher unter den letzten Vier. Ein Punktgewinn gegen den Weltranglisten-Vierten ist freilich nicht zu erwarten, doch das 2:2 am Montag gegen den Weltranglisten-Zehnten Spanien gibt im Kampf um den angestrebten Klassenerhalt Selbstvertrauen. Beide Tore gegen die Iberer besorgte Michael Körper. "Wir haben Herz und Kampfgeist gezeigt", jubelte der Stürmer.

"Die Chance aufs Semifinale ist da"

Für seine Leistung wurde der Angreifer vom Hamburger Club Harvestehuder THC zum "Man of the Match" gewählt. "Wir sind zufrieden. Der Punkt ist eine geile Sache", berichtete Robert Bele der APA - Austria Presse Agentur. Bele war noch im März ÖHV-Torschütze in der World League, nun fungiert er als Sport- und Medien-Manager des Verbands. "Die Chance aufs Semifinale ist da, aber sie ist nicht ganz realistisch."

Zum Genießen wird das "Gruppen-Finale" gegen die Niederlande auf jeden Fall, das Wagener-Stadion in Amstelveen ist mit 10.000 Zuschauern ausverkauft. Sechs der acht EM-Teams haben bei Olympia in Rio 2016 das Europa-Sextett gebildet, nicht dabei war außer Österreich Polen. Während die ÖHV-Truppe aber gegen Belgien mit 1:4 niedriger als die Niederlande verloren haben, halten die Polen nach zwei Partien bei 1:13 Toren.

Wie bleibt Österreich erstklassig?

Die Teilnahme am Kampf gegen die zwei Abstiegsplätze vorausgesetzt, würde die Truppe von Teamchef Cedric d'Souza wohl den Zähler gegen Spanien dorthin mitnehmen. Um nicht wieder in die B-EM zu müssen, wäre die Partie gegen die Polen voraussichtlich zu gewinnen. Das zweite Team "für unten" aus Gruppe B wird wohl im Mittwoch-Duell Irland gegen England ermittelt. Bele: "Irland liegt uns. Die tun sich gegen uns immer schwer."

(APA)