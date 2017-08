Pferdesport: Starker EM-Auftakt von Österreichs Springreitern

Die österreichische Equipe der Springreiter liegt bei den Europameisterschaften in Göteborg nach dem ersten Tag an sechster Stelle und damit noch vor traditionellen Reitsportnationen wie Deutschland (7.) oder Belgien (8.). Die Schweiz führt in der Zwischenwertung vor Frankreich und Schweden. "Ich bin stolz auf Chardonnay und ich bin stolz auf dieses Team", sagte Teamleader Max Kühner nach nur zwei Abwürfen seiner Equipe.

Für Österreich kamen am Mittwoch die Leistungen von Julia Houtzager-Kayser (mit Sterrehof's Cayetano Z) , Christian Rhomberg (Saphyr des Lacs) und Kühner (Cardonnay 79) in die Wertung. Das Streichresultat lieferte Roland Englbrecht im Sattel von Chambery, der ebenso wie Rhomberg einen Abwurf hinnehmen musste.

Im Einzelklassement landete Kühner als bester Österreicher auf Rang 14. Houtzager-Kayser liegt an der 16. Stelle. Beide blieben ohne Abwurf. Die Individualwertung wird nach dem ersten Tag vom schwedischen Olympia-Zweiten Peder Fredricson vor dem Deutschen Marcus Ehning und Luciana Diniz aus Portugal angeführt. Ein Jagdspringen bildete die erste Wertungsprüfung.

(APA)