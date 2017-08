Radsport: Der steile Klassiker der Zukunft

Sölden/Wien. Geliebt und gefürchtet wird der Ötztaler Radmarathon. Seit 1982 stellen sich Hobbysportler der Herausforderung von vier Pässen mit insgesamt 5500 Höhenmetern an einem Tag, der Ansturm auf die 4000 Teilnehmerplätze, die seit 2008 per Losverfahren vergeben werden, ist ungebrochen groß. Künftig können sich die hartgesottenen Amateure mit den Profis messen, denn diese nehmen am Freitag (16 Uhr, live ORF Sport+, ab 18 Uhr live Eurosport) die Strecke erstmals als Eintagesrennen Pro Ötztaler 5500 in Angriff. „Wir wollten diese Vergleichbarkeit schaffen, denn die Zeit ist beim Ötztaler das geflügelte Wort“, sagt Thomas Rohregger.

Mastermind hinter der Idee ist Ernst Lorenzi, der auch den Skiweltcup in Sölden organisiert. Ex-Radprofi Rohregger, 34, unterstützt ihn bei der Umsetzung des laut Eigenbezeichnung „härtesten Eintagesrennen der Welt“. Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch verlangen den Fahrern von Beginn an alles ab, die Einteilung der Kräfte wird entscheiden. „Schon der Start ist sehr steil, da tut's gleich weh. Es wird ein sehr langer, harter Tag, der vom Profil her mit einer Königsetappe bei Tour oder Giro vergleichbar ist“, erklärt der Tiroler, der die Strecke von etlichen Trainingstagen und einer Teilnahme am Radmarathon kennt.

Prämien als Tempomacher

„Vom Standing her sind wir noch keine Tour, sondern in der dritten Kategorie“, betont Rohregger im Gespräch mit der „Presse“, doch das Ziel ist klar: „Wir wollen ein Klassiker wie Paris-Roubaix werden. Ein Rennen, das jeder Profi einmal gewonnen haben will.“ Form nahm das Projekt Ende letzten Jahres an, als der Rennkalender eigentlich schon stand. Dennoch ist es gelungen, für die Premiere ein hochklassiges Starterfeld aufzustellen, das von Tour-de-Suisse-Sieger Simon Spilak angeführt wird. Insgesamt 176 Profis und 23 Mannschaften, darunter die World-Tour-Teams Bora, Katjuscha und Orica-Scott, gehen an den Start.

Kosten und Mühen wurden keine gescheut, rund 500.000 Euro in die Hand genommen. „Wir haben gesagt: Wenn wir es machen, dann gescheit.“ Sponsoren wie die Tourismus-Werbung wurden ins Boot geholt, die Produktionsfirma für die Live-Übertragung mit Bedacht gewählt. „Das sind Profis, die kosten Geld, dafür hat man Sicherheit“, erklärt der Gesamtsieger der Österreich-Rundfahrt von 2008, dass für das erste Jahr kein monetärer Gewinn kalkuliert ist. „Jetzt müssen wir einmal investieren und schauen, wie es sich entwickelt und angenommen wird.“

Die große Unbekannte ist für die Organisatoren das Renntempo. „Für die Profis zählt nur, wer am Ende als Erster über die Ziellinie kommt“, weiß auch Rohregger. Deshalb wurden großzügige Prämien ausgelobt: Neben dem Siegerscheck über 5785 Euro wird auf den Pässen der Schnellste mit einem Bonus in Summe der Höhenmeter belohnt, für jede Minute unter dem Streckenrekord (6:50:31 Stunden) gibt es 300 Euro. Die beste Mannschaft erhält zudem 5000 Euro. „Wenn man das aufsummiert, ist es für die Rennfahrer schon interessant, ein schnelles Rennen zu fahren.“

Lakatas Premiere auf Asphalt

Auch die rot-weiß-rote Fraktion ist bei der Premiere gut vertreten. Neben etablierten Größen wie Riccardo Zoidl (Felbermayr-Simplon), Gregor Mühlberger (Bora) oder Felix Großschartner (CCC) steht Alban Lakata, 38, vor einer völlig neuen Herausforderung. Vor einer Woche hat der Osttiroler noch über EM-Silber im Mountainbike-Marathon (Minimum 80 km und vier Stunden Fahrzeit) gejubelt, nun wagt er sich erstmals auf die Straße. Das steile Streckenprofil sollte dem amtierenden Weltmeister entgegen kommen, die Renneinteilung wohl die größte Herausforderung sein. „Ich habe wenig bis gar keine Erfahrungen im Straßenrennsport, deshalb muss ich mir noch den einen oder anderen Tipp holen“, sagte Lakata. „Ich möchte mich so gut wie möglich verkaufen.“

Auch Rohregger blickt Lakatas Auftritt gespannt entgegen und rechnet ihm gute Chancen aus. „Rein von den Wattwerten ist er sicher im weiteren Favoritenkreis dabei. Aber mannschaftstaktisch zu agieren ist für ihn natürlich Neuland.“ Er selbst ist diesmal als ORF-Kommentator dabei. „Es sind super Bedingungen angesagt, da würde es mich schon reizen, selbst auf dem Rad unterwegs zu sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)