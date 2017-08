Das Kunststück der Vienna Capitals

Wien. Jahr für Jahr ereilt die Ebel-Klubs dasselbe Schicksal. Am Ende der Saison sind die besten Spieler wieder weg aus Österreich, eine gute Saison reicht und die Jobangebote aus den stärkeren Ligen der Schweiz oder Deutschland trudeln ein. Den Topscorer zu halten ist beinahe aussichtslos. Einzig Salzburg kann sich mit entsprechender Finanzkraft dagegen einigermaßen zur Wehr setzen, die Vienna Capitals hingegen waren wie der Rest der Liga bisher machtlos.

Heuer aber gelang den Wienern ein Kunststück. Die Meistermannschaft der Vorsaison, die mit Punkterekord im Grunddurchgang und zwölf Play-off-Siegen in Folge die Konkurrenz in Grund und Boden gespielt hat, geht praktisch unverändert in die neue Saison. Nur drei von 25 Spielern wurden abgegeben (Jonathan Ferland, Collin Bowman, David Kickert), alle anderen trotz zahlreicher Offerte gehalten. Sogar der Toptorschütze und wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison, der Kanadier Riley Holzapfel, 29, bleibt den Capitals treu, „obwohl er bessere Angebote hatte“, erzählt General Manager Franz Kalla, der das gute Klima im Verein dafür verantwortlich macht. Natürlich würden nach einer so erfolgreichen Saison die Begehrlichkeiten steigen, erklärt der Manager, das Spielerbudget aber habe sich nur „marginal“ erhöht. Budgetzahlen nennen die Capitals keine, an den Kräfteverhältnissen hat sich im Sommer nichts verändert. Salzburg und der KAC verfügen nach wie vor über die meisten Mittel, danach erst folgen die Capitals und Linz.

Zwei Neuzugänge

Gereicht hat es in Kagran dennoch für zwei Neuzugänge: Jérôme Samson, 29-jähriger kanadischer Angreifer mit 46 NHL-Partien auf dem Konto, kam aus Schwenningen, US-Verteidiger Kyle Klubertanz, 31, der sich in Skandinavien einen Namen gemacht hat, war zuletzt in Linz engagiert. „Ein kompletter Verteidiger“, erklärte Headcoach Serge Aubin.

Die erste Saison des kanadischen Trainers in Wien wurde gleich zur besten in der Vereinsgeschichte der Capitals. Nun steht ihm ein eingespielter Kader zur Verfügung, die Capitals sind heuer die Gejagten. Dass Leistungsträger unter den Legionären wie Kelsey Tessier oder Jamie Fraser geblieben sind, liegt auch an Aubin. Der ehemalige NHL-Profi vermittelte den Capitals jene Arbeitseinstellung und jenen Teamgeist, den er unter den Topstars in der besten Liga der Welt erfahren hat. „Unser Ansatz war immer: Ein Tag nach dem anderen. Das hat sich nicht verändert“, so der 42-Jährige. Nach dem Meistercoup hatte der Headcoach seiner Mannschaft aufgetragen, den Sommer ernst zu nehmen. Und siehe da: „Jeder ist in besserer Verfassung zurückgekommen.“

Aber auch jeder einzelne Konkurrent sei inzwischen besser geworden, ist Aubin überzeugt. „Das Level der Liga ist sicher gestiegen.“ Die Mission Ebel-Titelverteidigung startet am 8. September bei Fehervar, zuvor stehen die ersten Gruppenspiele in der Champions Hockey League CHL an. Die Wiener wollen in die K.o.-Phase, am Freitag starten sie auswärts beim weißrussischen Meister HK Neman Grodno ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind das finnische Topteam JYP Jyväskylä und der Schweizer Play-off-Finalist EV Zug. Gegner, die man noch nicht gut kenne, sagt Aubin. Sicher ist er sich aber: „Wenn wir Fehler machen, werden sie uns bestrafen.“ (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)