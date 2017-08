Hockey-EM: Nach 1:1 gegen Polen muss nun ein Sieg her

Österreichs Hockey-Herren-Nationalteam hat am Freitag bei der A-EM in Amsterdam in Gruppe C gegen Polen 1:1 (1:0) gespielt. Das ÖHV-Tor erzielte Michael Körper (30.). In diesem Pool gegen den Abstieg war es der zweite Punkt für das ÖHV-Team, nachdem ein Zähler vom 2:2 in der Gruppe gegen Spanien mitgenommen worden war. Ihr letztes Spiel haben die Österreicher am Sonntag (11.00 Uhr) gegen Irland.

Die Iren haben am Freitag (14.45) ihr Match gegen Irland noch zu spielen. Sie hatten gegen die Polen in der Gruppe 7:1 gewonnen. Ein Erfolg auch gegen die Iberer wäre für die Österreicher von Vorteil, da diese dann mit einem Sieg gegen Irland aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen könnten.

Die Top zwei dieser Vierer-Gruppe spielen auch bei der EM 2019 im A-Pool, der Dritte und Vierte steigen in den B-Pool ab.

Tabelle:

1. Irland 1 1 0 0 7:1 3

2. Österreich 2 0 2 0 3:3 2

3. Spanien 1 0 1 0 2:2 1

4. Polen 2 0 1 1 2:8 1

Es folgt (14.45 Uhr): Spanien - Irland

Weitere Spiele (Sonntag): Spanien - Polen (9.00), Irland - Österreich (11.00)

(APA)