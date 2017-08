Beachvolleyball: Doppler/Horst bei Tour-Finale im Viertelfinale

Die Beachvolleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst stehen beim World-Tour-Finalturnier in Hamburg im Viertelfinale, in dem es zur WM-Finalrevanche kommt. Die österreichischen Vize-Weltmeister setzten sich am Freitag gegen die Brasilianer Alvaro Filho/Saymon glatt 2:0 (18,17) durch und bekommen es als nächstes am Samstag mit deren Landsmännern Evandro/Andre zu tun.

Den Brasilianern waren sie vor knapp drei Wochen bei den Heim-Weltmeisterschaften im Endspiel in zwei knappen Sätzen unterlegen. "Diesmal wollen wir Evandros Service entschärfen und als Sieger vom Platz gehen", betonte Trainer Robert Nowotny vor der Partie am Samstagnachmittag im Tennisstadion Hamburg-Rothenbaum.

Gegen Alvaro Filho/Saymon spielte das ÖVV-Duo seine ganze Erfahrung aus. "Hut ab, vor der Leistung von Clemens und Alex. Athletisch waren wir sicher unterlegen, aber die Routine und die richtige Wahl des Risikos waren heute ausschlaggebend", sagte Nowotny.

Doppler sprach von einer "sehr guten Leistung", die an die WM erinnere. "Heute haben wir die Big-Points gemacht, das gibt richtig Auftrieb. Generell war heute die Leichtigkeit der WM wieder in unserem Spiel zu spüren", meinte der Oberösterreicher.

Sein Partner strich das gut dosierte Risiko hervor. "Beide Teams haben richtig gut serviert, jeder Ball war auf der Messers Schneide. Wir haben in den entscheidenden Momenten riskiert und wurden dafür belohnt", sagte Horst.

