Judo-WM: Die Fortführung der rotweißroten 63er-Tradition

Budapest. Die Österreicher Sabrina Filzmoser, 37, und Lukas Reiter, 21, sind bei der Judo-Weltmeisterschaft in Budapest unplatziert geblieben. Filzmoser unterlag in der Klasse bis 57 Kilogramm in der ersten Runde der Serbin Jovana Rogic, Reiter (bis 73 kg) in der zweiten Runde dem Tadschiken Behruzi Khojazoda. Davor hatte der WM-Debütant Murat Bektas (TUR) besiegt. „Das war absolut kein Start nach Maß für uns“, meinte Damen-Bundestrainer Marko Spittka nach Filzmosers erster Niederlage im fünften Kampf gegen Rogic. „Sabrina hat zwei taktische Fehler gemacht. Das darf einer so erfahrenen Athletin wie ihr nicht passieren.“ Filzmoser wie Reiter unterlagen durch eine Waza-ari-Wertung.

Heimische Medaillenanwärterinnen

Heute sind Kathrin Unterwurzacher, 25, und Magdalena Krssakova, 23, in der Klasse bis 63 Kilogramm an der Reihe. Die als Nummer zwei gesetzte Unterwurzacher hat ein Auftakt-Freilos, Krssakova beginnt gegen die Weißrussin Daniela Kazanoi. Beide zählen hinter der slowenischen Topfavoritin Tina Trstenjak zum Kreis der Medaillenanwärterinnen.

Die „63er“ ist bei den Österreicherinnen traditionell gut besetzt. Schon die 2011 verstorbene Claudia Heill hatte in dieser Kategorie 2004 in Athen Olympia-Silber geholt, 2008 in Peking folgte Rang fünf. Hilde Drexler schaffte es 2011 zu EM-Bronze, 2012 zu Olympia.

Am Freitag beginnt die WM für Bernadette Graf, 25, Olympia-Fünfte von Rio. Sie tritt nicht wie bei den Spielen 2016 in der Klasse bis 70 Kilogramm an, sondern in jener bis 78 Kilogramm. (red.)

