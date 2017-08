Vuelta: Teambus durch Brandstiftung schwer beschädigt

Der Bus des Rad-Teams des Tirolers Stefan Denifl, Aqua Blue Sport, ist bei der Spanien-Rundfahrt durch Brandstiftung schwer beschädigt worden. Niemand sei verletzt worden, die Polizei habe nach dem "feigen Brandanschlag" einen Verdächtigen festgenommen, teilte der irische Rennstall am Donnerstag via Twitter mit.

Das Feuer hatte sich offenbar von einer unter dem Busheck entzündeten Matratze bis ins Innere ausgebreitet und Totalschaden verursacht. Andere Teams wie Katjuscha und Dimension Data boten spontan ihre Hilfe an.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6