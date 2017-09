Baseball statt Tennis für Sohn von Graf und Agassi

Jaden Agassi, der 15-jährige Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi, peilt nicht wie seine berühmten Eltern eine Profikarriere im Tennis, sondern im Baseball an. Er wird deshalb ab 2020 für die University of Southern California spielen. Die Vereinbarung gab der Teenager am Dienstag auf seinem Instagram-Account bekannt.

Jaden Agassi spielt derzeit im zweiten Jahr an der High School als Pitcher (Werfer). "Er spielt mehr Baseballspiele als wir Tennis-Turniere gespielt haben, als wir jung waren", sagte Tennis-Legende Steffi Graf kürzlich in einem Interview. "Zuerst hat er Fußball ausprobiert. Er hat es eine Saison versucht, aber er mochte die Zweikämpfe nicht."

(APA/dpa)